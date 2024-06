ANCONA A tutto pensava, quando è andata a portare l’ultimo saluto a un caro amico defunto, fuorché a dare la caccia ad un parcheggio introvabile. Così ha lasciato l’auto lungo la salita che conduce alla nuova camera mortuaria di Torrette perché i posti riservati ai visitatori - piuttosto limitati - erano completi. Al ritorno, ha trovato sul parabrezza una multa per divieto di sosta.



Il racconto



«Il verbale è delle 16,38 e la camera mortuaria chiude alle 17», lamenta la donna sanzionata, una mamma anconetana, non l’unica ad essere stata stangata dai vigili venerdì pomeriggio quando l’obitorio dell’ospedale regionale, inaugurato all’inizio dell’anno, era super affollato: tanti ultras biancorossi, ma non solo, in lacrime per la morte di Graziano Cappella, storico frequentatore della curva Nord, stroncato da un 46 anni da una malattia spietata. «Lo stavo piangendo sulla bara quando degli amici mi sono venuti ad avvertire della presenza dei vigili - racconta la donna -. Sono uscita e ho trovato la multa sul parabrezza. Uno degli agenti ha detto a mio marito e ad altre persone presenti che la sanzione era stata elevata e poteva solo farci le condoglianze».

La questione

La donna non contesta la contravvenzione, che è legittima: «Lì c’è il divieto di sosta, ho sbagliato, è giusto che paghi e l’ho fatto entro i 5 giorni: 29 euro e 40 centesimi», dice. Piuttosto, va al nocciolo della questione. «Davanti alla camera mortuaria ci sono pochissimi posti, uno dove dovrebbe lasciare l’auto? - si chiede -. Ci sono gli spazi in fondo alla discesa, ma sono sempre pieni. Quando uno va all’ospedale non è certo per fare shopping: di per sé non è giusto che si paghi, ma in ogni caso non esiste che si debbano fare chilometri a piedi, specie quando vai a trovare un caro amico defunto. E il Comando dei vigili, poi, potrebbe avere un po’ di sensibilità: multare gente che piange un morto non è bello».