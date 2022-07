Entra alla Motorizzazione di Ancona, ribalta tutto e scappa: 45enne incastrato da una foto scattata al volo dai dipendenti

ANCONA Ha scatenato un putiferio senza motivo. Le Volanti della Questura di Ancona sono intervenute in via I maggio negli uffici della Motorizzazione civile, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che stava dando in escandescenza. Appena giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con il personale dell’Ufficio che ha riferito che pochi minuti prima, per futili motivi, un utente si era alterato ed aveva iniziato a lanciare a terra alcuni documenti e fascicoli presenti, danneggiando anche alcuni suppellettili dell’ufficio, per poi darsi alla fuga non appena resosi conto dell’arrivo della Polizia.

Il "selfie" a sua insaputa

Il personale è comunque riuscito a scattare una fotografia all’uomo, poi mostrata agli operatori intervenuti. I poliziotti, dopo aver osservato la foto ed accertato che effettivamente l’ufficio era stato messo a soqquadro, con numerosi fascicoli a terra, si sono immediatamente attivati per le ricerche. Grazie alla prontezza degli Agenti, l’uomo è stato rintracciato poco dopo alla fermata dell’autobus di via Scataglini e, alla luce di quanto accaduto, è stato accompagnato in Questura per gli opportuni accertamenti. All’esito degli stessi, il danneggiante è stato identificato come cittadino italiano, 45 anni, residente ad Ancona e con precedenti di polizia per lesioni e resistenza pubblico ufficiale. Per la follia messa in atto nell'ufficio l'uomo è stato denunciato per i reati di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.