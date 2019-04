Motociclista ferito in un incidente â€‹Via Villarey chiusa al traffico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Emergenza viabilità. Via Villarey chiusa al traffico intorno a mezzogiorno per un incidente che ha coinvolto un motociclista che è rimasto incastrato tra due auto. L'uomo, 48 anni, di origini sudamericane è stato portato all'ospedale di Torrette per gli accertamenti del caso, comunque le sue condizioni non sono gravi. Sul posto la Croce Gialla e la polizia municipale.