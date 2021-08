Addio Mario, è stato il fondatore della trattoria Heidi sul lungomare. Mengucci aveva 83 anni

MONTEMARCIANO - Il lungomare di Marina perde un pioniere della ristorazione. E’ venuto a mancare ieri Mario Mengucci. Aveva 83 anni e aveva fondato 53 anni fa la trattoria Heidi, che porta il nome della moglie scomparsa diversi anni fa. E’ stato uno dei primi ristoratori del lungomare che, già nel lontano 1968, aveva iniziato a credere in questa realtà.

Da qualche tempo aveva lasciato il testimone ai figli Mauro e Marco che portano avanti la tradizione di famiglia. Un’attività che negli ultimi anni sono riusciti a preservare dalla furia del mare, da cui non si sono mai fatti scoraggiare.



Con l’insegnamento di Mario Mengucci, i figli hanno sempre saputo rimboccarsi le maniche e non far mancare quel sorriso che i clienti cercano entrando in un ristorante. La professionalità della famiglia Mengucci è sempre stata anche nell’accoglienza, nel far sentire a casa il cliente, sereno e rilassato davanti ad un buon piatto.

I funerali si terranno domani alle 17 presso la chiesa di Marina. La camera ardente verrà allestita oggi alle 8 presso la casa funeraria delle Ofr in via dell’Artigianato a Borgo Bicchia di Senigallia. «Ciao babbo Mario buon viaggio» hanno scritto i figli nella pagina Facebook del ristorante che domani, giorno dell’ultimo saluto, rimarrà chiuso per lutto.

«Heidi e Mario, insieme a Marco e Mauro, fanno parte della storia di tanti uomini e donne – ricorda un cliente - che come me, fin da bambini, hanno frequentato quello che all’inizio per noi tutti era “il chiosco”». Tanti i ricordi comparsi ieri sui social. «Tutta la mia vita estiva è sempre stata legata a te e al tuo locale. Le più belle notti con gli amici sono state quelle seduti ai tuoi tavoli quando il bar era chiuso, avevamo 14 anni. Tu eri nella casa di fronte tranquillo, sapevi che eravamo lì e ci guardavi». «Grande Mario sarai sempre con me. Hai avuto un posto rilevante nella mia gioventù e sei stato l’attore principale di quelle indimenticabili estati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA