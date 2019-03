Muore in un incidente Campione dell'atletica master L'ultimo trionfo ad Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave lutto nell'. È morto, un saltatore con l'asta e domenica, a Ancona, aveva vinto i campionati master indoor di categoria. Bolondi, 49 anni, ha perso la vita in unstradale intorno alle 18 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. La moto Guzzi su cui viaggiava si è scontrata con un'auto in prossimità di una rotonda e per lui sono stati inutili i soccorsi. Le cause sono al vaglio della Polizia locale della Bassa reggiana. Sul luogo dell'incidente, sulla Provinciale di Novellara, sono accorsi i familiari, che abitano nel centro abitato.