Morto l'ex sindaco Carmine Di Giacomo. Venerdì due funerali a Camerano e Servigliano

CAMERANO - Morto l’ex sindaco di Camerano Carmine Di Giacomo, primo cittadino dal 2006 al 2011. «Carmine ci ha lasciato – ha dichiarato il sindaco di Camerano Oriano Mercante – dopo aver lottato come un leone, come peraltro era suo costume anche in Comune e nella vita professionale, con un terribile male che, però, alla fine lo ha sopraffatto. Tutta l’Amministrazione Comunale si stringe intorno al dolore della famiglia, alla moglie Daniela e alla figlia Giulia». La camera ardente sarà allestita nella Chiesetta del Cimitero di Camerano in via San Germano e si potrà accedere dalle 8.30 di domani, giovedì 27 aprile.

Il funerale

La cerimonia funebre si terrà venerdì 28 aprile alle ore 11 nella Chiesa Parrocchiale dell'Immacolata Concezione a Camerano in via Maratti. Una seconda cerimonia si farà sempre il 28 aprile alle ore 15.30, ma a Servigliano in provincia di Fermo paese natale di Carmine Di Giacomo nella Chiesa Collegiata di San Marco Evangelista, da qui il corteo funebre raggiungerà la cappella di Famiglia ubicata nel cimitero di Servigliano. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il cordoglio del Partito Democratico di Camerano

Il Partito Democratico di Camerano si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Carmine Di Giacomo (al termine di una terribile malattia): amministratore e uomo politico da sempre e sindaco di Camerano fino al 2006. E' stato impegnato in politica praticamente tutta la vita, al servizio dei cittadini; formatosi nel Partito Comunista ha poi contribuito a formare il Partito Democratico. Persona profonda, attenta, Carmine è stato un amministratore sensibile, ma soprattutto un intellettuale, poeta e scrittore di grande spessore ed umanità. Attento e preparato nel suo impegno quotidiano, ha dimostrato passione e attaccamento alle nostre radici. Porgiamo le più sentite condoglianze a Daniela ed a sua figlia Giulia.