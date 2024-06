Daniele Maccaroni se n’è andato ieri a 64 anni, lasciando nel dolore la moglie Anna Rita, i figli Diego con Jaqueline ed Arianna con Riccardo, gli adorati nipoti Ludovica e Leonardo ed i suoceri Dario e Isolina. Maccaroni (nella foto Tifi) era titolare di una storica autofficina a Case Unrra in via Marconi ed aveva un cuore grande. Familiari e parenti lo ricordano come una persona perbene, un grande lavoratore, legatissimo alla moglie, ai figli, alla famiglia. Abitava in via Saline ed aveva grande generosità e disponibilità verso gli altri. Non lesinava il suo aiuto al mondo del volontariato, al corpo bandistico di Castelferretti ed alle società sportive, era un uomo leale e corretto, ben voluto da tutti. La camera ardente è allestita presso la casa funeraria Pieroni mentre la cerimonia funebre si celebra domani alle 16 nella chiesa di S.Andrea a Castelferretti.