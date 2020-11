Addio Fabio, ferroviere con la passione per le auto. Aveva 70 anni. Gli amici: «Era generoso e disponibile con tutti»

CHIARAVALLE - In città lo conoscevano tutti e lo apprezzavano per la sua generosità e la sua disponibilità, tanto che la notizia della scomparsa di Fabio Burattini ha addolorato la comunità.

Fabio era uno dei titolari della celebre carrozzeria Oliviero. E’ morto l’altra sera a 70 anni nella sua casa di via Mulino nella periferia chiaravallese vicino alle Piane di Camerata. Aveva saputo di essere malato appena 8 mesi fa e il male infido e crudele in poco tempo lo ha minato irrimediabilmente e lo ha portato via.



Lascia nel dolore la moglie Noemi, i figli Giovanna e Nicola e i fratelli Giorgio ed Agnese. Fabio Burattini aveva lavorato in ferrovia, come primo tecnico ufficiale, responsabile della riparazione dei mezzi. Dal giorno della pensione, nel 2000, aveva potuto dedicarsi alla sua vera passione: le automobili. Era entrato in società con Oliviero e lavorava in modo impeccabile nella carrozzeria di via Clementina, nello stabile dove un tempo c’era la Famoplas. Fabio Burattini era una persona molto apprezzata per la sua bontà, per la sensibilità, era un grande lavoratore tutto dedito alla famiglia. Dalle ore 14 di oggi la salma si può visitare presso la casa funeraria Santarelli a Monsano, vicino al Mercatone Uno, mentre la cerimonia funebre si celebrer domani alle 10.30 nell’abbazia di S.Maria in Castagnola di Chiaravalle.

