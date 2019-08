Morto carbonizzato la procura apre un fascicolo oggi i funerali di Brocanelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Oggi pomeriggio nella chiesetta di Montale di Arcevia, alle 17.30, si terranno i funerali di Claudio Brocanelli, il 48enne morto carbonizzato sabato pomeriggio in complanare nella sua Opel Corsa durante un tragico incidente. È stato intanto aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del 56enne alla guida della Porsche. L’uomo ha tamponato una Punto che si era immessa sulla complanare innescando la carambola che si è conclusa con lo schianto in cui è morto Brocanelli.Oggi tutta l’attenzione è concentrata su Claudio. «L’Amministrazione Comunale di Arcevia, profondamente colpita dalla tragica scomparsa di Claudio Brocanelli - comunica il sindaco Dario Perticaroli - esprime le più sentite condoglianze e la propria partecipazione al dolore della famiglia, degli amici, delle tante forme di associazionismo sociale, ambientale, culturale, cui Claudio ha aderito ed in cui si è distinto per il proprio impegno. Per ricordare il grande senso civico di Claudio, e per valorizzarne l’esempio di cittadinanza attenta, attiva, partecipe e responsabile, l’Amministrazione Comunale intende dedicare a Claudio Brocanelli un’iniziativa o struttura dedicate al civismo della Comunità locale da individuare nel prossimo futuro. Non colmerà il grande vuoto dell’assenza di Claudio – precisa il primo cittadino di Arcevia - ma ricorderà a tutti noi l’importanza di vivere con impegno quotidiano il proprio ruolo di cittadino e componente della comunità».