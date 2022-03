Addio ad Armando Ginesi, critico d'arte e console russo. L'ultimo post alla moglie: «Presto saremo ancora insieme»

JESI - E' morto Armando Ginesi, critico d'arte marchigiano e console russo. Ne ha dato notizia il figlio Marco sul profilo Facebook del padre: «Comunico agli amici che mio padre Armando ha appena raggiunto la sua amata moglie Anna alla casa del Padre. Vi chiedo una preghiera».

Ginesi aveve compiuto 84 anni il 6 marzo, è stato uno dei più importanti critici d'arte marchigiani, docente di storia dell'arte all'Accademia delle belle arti di Macerata, esperto delle avanguardie storiche del Novecento europeo.

Ginesi è stato anche console russo, in uno dei suoi ultimi post, aveva parlato della guerra in corso, nel quale oltre ad esecrare la guerra, aveva anche ricordato l'accerchiamento della Nato alla Russia. Ecco il testo: «GUERRA: La guerra è una maledizione che spezza il cuore. Facciamo tutti insieme in modo che finisca al più presto. Ma vorrei che un antefatto - di cui non si parla mai o se ne parla poco e non correttamente - fosse motivo di riflessione. Gli USA hanno una protesi militare che si chiama Nato e amici fedeli come l'Unione Europea. Dopo aver fatto entrare nella Nato gli Stati Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania), con l'ingresso della Ucraina - che fortemente lo vuole - si completerebbe l'accerchiamento della Russia e l'installazione a Kiev di missili con testata atomica puntati sulla Piazza Rossa di Mosca e in grado di colpire in 5 minuti. Perché ?

Dopo che Josep Borrell (alto rappresentante della politica estera dell'Europa) si è rallegrato perché i ricchi russi non faranno più spese a Milano, non festeggeranno compleanni a Saint-Tropez, né più acquisteranno diamanti ad Amsterdam, io non mi lamenterò più dell'inefficienza della classe dirigente politica italiana!»

Di una settimana fa, il post dedicato all'amata moglie, quasi profetico: «Ti raggiungerò presto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA