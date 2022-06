Addio a padre Maffoli, educatore francescano, l’angelo custode della comunità e dei giovani. Già direttore della biblioteca, autore di diverse pubblicazioni

OSTRA VETERE - Grave lutto nella collettività religiosa e civile di Ostra Vetere: è mancato a 91 anni padre Rolando Maffoli, francescano, educatore, scrittore, già direttore della Biblioteca Comunale. Nato nel 1931, ordinato sacerdote nel 1957, padre Rolando ha fatto parte per 65 anni della famiglia dei frati minori di Ostra Vetere contribuendo a valorizzare il culto di San Pasquale Baylon che si venera nel locale santuario e guidando anche più volte come superiore la comunità francescana che vi presta servizio.



Un religioso stimato da tutti per il tratto garbato, cordiale, spontaneo, e per la profonda cultura che l’ha visto autore di importanti pubblicazioni curate dal Centro di Cultura Popolare di Ostra Vetere. Lo stesso Centro di Cultura Popolare lo aveva insignito nel 2000 del Premio San Giovannino, riservato a quanti abbiano nobilitato col loro servizio il nome di Ostra Vetere.

La generosa milizia di francescano e di sacerdote l’aveva portato a collaborare attivamente col Comitato San Pasquale e ad accompagnare nel loro percorso di fede il Terz’Ordine Francescano, il Gruppo Eucaristico, il Gruppo dei Giovani Francescani Laici, i Gruppi Liturgici. Nel 2009 era stato insignito della cittadinanza onoraria dall’allora sindaco Massimo Bello: «Uomo e sacerdote -così ha voluto ricordarlo Bello ieri, in una nota- dalle doti inestimabili, che hanno riempito la mia vita e quella di migliaia di persone e di fedeli».

Non c’è stata amministrazione cittadina né comunità parrocchiale o gruppo ecclesiale che non si siano avvalsi, nel tempo, del suo supporto; e non c’è stato giovane o ragazzo al quale non abbia fornito consulenza e sostegno nel percorso scolastico, con la generosità e la discrezione che ne facevano, a Ostra Vetere, una persona amata da tutti. La salma di padre Rolando sarà trasferita attorno alle 12 di domani nel “suo” santuario di San Pasquale, dove alle 15 si svolgerà il rito di commiato.



