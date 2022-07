SENIGALLIA - Grave lutto ieri in città per la prematura scomparsa di Anna Santoni. Aveva solo 18 anni. Da circa due lottava contro una grave malattia che non le ha lasciato scampo. Aveva studiato al liceo scientifico Medi. Una studentessa modello, che si era sempre distinta per gli ottimi voti. Una ragazza seria, dolce sempre cordiale, allegra e piena di vita. Così la ricordano gli amici che ieri a fatica hanno trovato le parole per un lutto troppo grande da potere accettare.

La battaglia



La famiglia, facendo seguito ad una sua volontà, chiede di devolvere offerte in favore dell’associazione oncologia senigalliese, i cui volontari l’hanno sempre sostenuta, e il reparto di Oncoematologia dell’ospedale Salesi che con grande professionalità e umanità ha affrontato con Anna la sua battaglia, combattendo insieme a lei contro un nemico troppo forte anche per una squadra affiatata e agguerrita come era la loro.

Anna Santoni abitava alla Cesanella con la mamma Roberta, il papà Andrea e il fratello Alessandro. I funerali si terranno domani alle 16 in Duomo. Seguirà poi la tumulazione presso il cimitero di Montignano. La camera ardente verrà aperta oggi alle 11.30 presso la casa funeraria di via Cagli alla Cesanella aperta fino alle 20.

Domani riaprirà alle 8 e, prima del trasferimento del feretro nella cattedrale di piazza Garibaldi, sarà possibile renderle un ultimo saluto e stringersi intorno alla famiglia, colpita ieri dal più grande dei dolori. Molti i messaggi di cordoglio e vicinanza ricevuti ieri dai suoi cari.