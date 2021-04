Addio Mimma, mamma di due figli stroncata da una malattia, aveva solo 49 anni

SENIGALLIA - Montignano in lutto per la prematura scomparsa di Domenica Volpe, detta Mimma. Aveva solo 49 anni. La donna si era sentita male alcuni giorni fa all’improvviso. Era stata trasportata all’ospedale di Torrette dove era stata ricoverata ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Originaria di Tricarico in provincia di Matera, Domenica Volpe viveva da tempo a Montignano con la famiglia. Una tragedia che ha colpito tutta la frazione. Mimma, come tutti erano soliti chiamarla, lascia la mamma Carmela, i figli Amedeo e Annarita, il marito Gerardo, il fratello Pietro e la sorella Claudia. La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale di Torrette, dove è avvenuto il decesso. I funerali si terranno invece domani nella chiesa di San Giovanni Battista a Montignano alle 10.

