Donna morta con il cane doppia autopsia per scoprire la verità

CAMERATA PICENA - Si svolgerà domani pomeriggio all’Istituto di medicina legale di Ancona l’esame autoptico sulla salma di Elisa Ameli, la pensionata 71enne di origini abruzzesi rinvenuta cadavere venerdì mattina dentro un fossato al bordo della strada, via Croci, vicino alla sua abitazione. Era uscita giovedì sera a gettare fiori secchi nel fossato e non è più tornata. A pochi metri dalla poveretta, il fedele cagnolino Ringo, meticcio di 10 anni, anche lui morto, ma trovato sul ciglio della strada.La salma della donna, a disposizione del pm Rosario Lioniello della Procura di Ancona, sarà sottoposta ad accertamenti anatomopatologici da parte del medico legale, dottor Adriano Tagliabracci, per fugare ogni dubbio sul decesso che per il momento, secondo quanto confermato dai Carabinieri, sembra essere stato causato da un malore, quindi riconducibile a cause naturali. Né sul corpo della poveretta (né su quello dell’animale) vi sarebbero segni evidenti di traumi o violenza, circostanza che fin da subito ha fatto cadere le prime ipotesi della morte violenta o del doppio investimento da parte di un’auto pirata.Sono stati disposti accertamenti necroscopici anche sul corpo del cagnolino e saranno eseguiti dal medico veterinario della Asur. Una doppia autopsia i cui risultati, incrociati, potrebbero dare una chiave di lettura a questa drammatica vicenda. Sono anche stati acquisiti dai carabinieri della Compagnia di Jesi e della Stazione di Chiaravalle i filmati delle telecamere del paese, nuove spycam appena installate dall’Amministrazione che potrebbero aver catturato qualche elemento significativo. Certo, la morte in contemporanea anche dell’animale lascia interdetti, ma potrebbe trattarsi di una fatalità. O del dolore per la morte della padrona che ha ucciso anche la fedele bestiola. Choc in paese, tutta la comunità si stringe alla figlia Barbara Iachini, al marito e ai parenti. Appena il magistrato concederà il nullaosta per i funerali, la povera Elisa sarà sepolta ad Agugliano, accanto alla tomba del marito.