Incendio in casa, a fuoco due materassi. Soccorsa una persona, portata al pronto soccorso

MORRO D'ALBA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 11,55 in Piazza Barcaroli a Morro d’Alba per un incendio appartamento. La squadra di Jesi, sul posto con due automezzi, ha spento le fiamme che si erano sviluppate su due materassi all’interno dell’abitazione. Succesivamente i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. La persona che abitava nell’appartamento veniva portata al pronto soccorso per le cure del caso dai sanitari del 118 presenti sul posto. Sul posto anche i carabinieri.

