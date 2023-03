Morro d'Alba, l'auto si ribalta e finisce fuori strada: paura e apprensione per due anziani. Interviene l'eliambulanza

MORRO D'ALBA – Incidente da paura questa mattina (8 marzo) sulla Sp13, in località Sant'Amico di Morro d'Alba. Per cause in corso d'accertamento, attorno alle 11,40 l'auto condotta da una donna di 75 anni, residente a Morro d'Alba, che viaggiava con il marito ultraottantenne, si è ribaltata nei pressi di una rotatoria, finendo fuori strada.

LEGGI ANCHE: Tragico incidente a Monsano: Riccardo Allegrini perde il controllo dello scooter e va contro un albero. Muore un giovane papà

I soccorsi

Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza del 118 insieme ai mezzi della Croce Gialla di Chiaravalle, ai vigili del fuoco e ai carabinieri. La donna è uscita illesa dallo schianto, mentre il marito è stato trasferito all'ospedale di Torrette in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.