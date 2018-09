Moreno Cedroni si racconta «Io, cuoco curioso tra crudo e conserve»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È partito con una cucina marinara semplice. Poi- chef patron di La Madonnina del Pescatore sul lungomare di Senigallia - prende due stelle. Nascono così Clandestino Susci Bar (scritto proprio con la c) per gli amanti del crudo, Anikò salumeria ittica e l'Officina, il laboratorio nell'ottica dell'immortalità del cibo. Ed è lui il primo ospite di Identità Golose Hub di Milano fino a sabato.«Oramai trentaquattro anni fa. Facevo il cameriere e a vent'anni ho aperto il ristorante. Erano tempi diversi e sono passato per varie epoche, quella delle forme dove sono nati piatti come la Costoletta di Rombo o il Bounty di Seppia, fino al piccante».«Quando finirà la creatività, sì (ride, ndr)».«Venivo da una casa dove ho mangiato bene, abituato al gusto, ai sapori e al km zero senza saperlo. Abitavo sul mare, con prodotti freschissimi, e l'orto di mia nonna dietro casa. E poi studiavo tanto, perché avido di sapere subito ciò che non conoscevo».«Quello stage è stato sublimazione. Eravamo invaghiti della cucina francese. E invece Ferran (cuoco tristellato spagnolo, ndr) ci ha insegnato che si poteva cucinare bene senza il predominio francese. Il suo gelato al parmigiano mi ribaltò dalla seggiola e da lì è nato il mio tortellino».«Cuoco. Una volta dicevi chef e si girava una persona. Oggi dici chef e si girano in dieci. Questo per dire che l'abito non fa il monaco, ma è una parola di cui forse si fa abuso».«E sognano di diventare chef stellati. I giovani si sono invaghiti ma si concentrano sull'aspetto mediatico. Invece il focus è il piatto».«Diventando credibile. Come al Clandestino Susci Bar: scritto con la c sembrava facessi il verso al sushi e fui criticato. A poco a poco, ho riempito di contenuti i menu a tema, da quello dei fiori, alle opere letterarie a quello vichingo. In cucina non si può fare il verso, altrimenti duri una stagione».«Grazie al mio laboratorio di conserve e vasetti».«L'obesità: il cibo deve fare star bene e non male. E lo spreco: nessuno di noi ha conosciuto veramente la fame».«Una cucina curiosa e facilmente digeribile».«Io. Sono il critico peggiore di me stesso».riproduzione riservata ®