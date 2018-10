Abborda una donna e la abbraccia: ladra in fuga con la catenina d’oro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

MONTEMARCIANO - L’abbraccio furtivo colpisce ancora, questa volta a Marina di Montemarciano dove un’anziana è stata derubata in via Roma verso le 11 di ieri. Non si è accorta subito però che le mancava la catenina d’oro. Appena resasi conto ha chiamato i carabinieri ma ormai la ladra si era dileguata. Un secondo episodio, ancora non confermato, sarebbe accaduto alle 12. Bella e gentile la ladra descritta come una 25enne. Con una scusa ha avvicinato la vittima e, attraverso un abbraccio, ha sfilato la collana in oro che indossava. La notizia si è diffusa in fretta e molti sono rimasti dispiaciuti per quanto accaduto, anche il sindaco Liana Serrani, già al lavoro per cercare di arginare il fenomeno.