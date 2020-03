Imprenditore edile muore colpito da una ischemia: aveva 74 anni

TRECASTELLI - Lutto a Monterado di Trecastelli per l’improvvisa scomparsa di Fiorenzo Casagrande, imprenditore edile molto conosciuto. Aveva 74 anni. Qualche giorno fa si era sentito male improvvisamente a casa, dove era stato soccorso da un’ambulanza che l’ha portato in ospedale a Fano. È stato ricoverato in gravi condizioni per un’ischemia. Domenica le sue condizioni di salute si sono aggravate ed è morto per una emorragia cerebrale. Numerosi i messaggi arrivati alla famiglia. Fiorenzo Casagrande aveva fondato l’impresa edile dove ora lavorano i sei figli. Da alcuni anni era andato in pensione. Un uomo molto amato e stimato.

LEGGI ANCHE:

Bimbo di 18 mesi morto soffocato da pallina: è rimasta attaccata alla trachea a causa di piccola ventosa

«Un grande lavoratore – lo ricorda Marco Sebastianelli, sindaco di Trecastelli – una bravissima persona, a modo. Una grave perdita per la nostra comunità che si unisce al dolore della famiglia». La nuora Morena ha voluto ringraziare quanti hanno dimostrato tanto affetto a tutti loro per un lutto che, come avviene di questi tempi, è difficile anche da condividere. «Voglio ringraziare tutti coloro che in vari post ci hanno fatto le condoglianze per la scomparsa di Fiorenzo – ha scritto -. Purtroppo la situazione che stiamo vivendo non ci permette di poter fare il funerale e potergli dare una degna sepoltura, per un uomo che ha fatto grandi sacrifici per la famiglia e per i sui sei figli, insegnandogli un mestiere e garantendogli un futuro, ma più di tutto tenendo sempre unita la nostra grande famiglia».

Pur non essendo morto di coronavirus anche nel suo caso sono state adottate le restrizioni in vigore in questo periodo. Niente funerale quindi. «Vi assicuro che quando tutto questo passerà – prosegue la nuora - faremo una messa in suo onore con tutti i parenti e amici. Tengo a precisare che è morto non di covid19 ma per una grave ischemia». A Monterado tutti lo conoscevano e la notizia della sua scomparsa ha colpito la comunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA