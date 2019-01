Montenovo in tavola chiusura in salsa gourmet Tutte le proposte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA VETERE - Ultima giornata oggi a Ostra Vetere per la kermesse castellana di “Montenovo in festa”. Animazione, eventi culturali (con la mostra di Federico Sinatti e la rassegna “Di arte in arte””), musica col concerto alle 18 dei 50’s Sound e con i gruppi itineranti, artigianato e tipicità attendono i visitatori che potranno anche ristorarsi nelle caratteristiche taverne dislocate nelle vie e piazze del centro. Variegata l’offerta dei suggestivi ritrovi gastronomici: tra i succosi piatti a disposizione, la Cantina di Piazza Padella servirà chitarrine ai gamberi di fiume, ciavattoni con ceci e scampi, zuppe di farro e orzo, il Pozzo DiVino tagliere del pozzo, arrosticini, olive all’ascolana, mentre Dal Brillo Parlante sarà possibile assaporare vino, visciola, birra e sangria. La Cantina dei Gemellaggi presenterà crèpes, spiedini freddi, panini e vin brulé, la Cantina Torre degli Angeli vini naturali, visciola, panini e piadine, la Cantina del Sor Abate zuppa di legumi, tagliatelle con guanciale e cipolla, gnocchi al sugo matto, il Sotto Torchio street food un tagliere del torchiatore, panini con guanciola e spuntature e arrosticini di castrato.Nella Cantina dei Coridori & Birocciari ci saranno vincisgrassi bianchi e rossi, strozzapreti, focacce di patate con erbe e pecorino, presso La Vecchia via polenta sulla spiendola allo stoccafisso, gramigna, stoccafisso alla montenovese e nella Cantina dei Vegani crostini, fagottini alle verdure, arrotolato di zucca e bissara di fave. La Legnaia proporrà ghiottonerie, torte e crèpes, Dalla Passera traversa ci saranno crescia di polenta con erbe, affettati e pecorino, crescia coi grascelli e tagliere, nella Cantina della Rotola zuppa di legumi, pappardelle al cinghiale e coniglio in porchetta mentre nella Bottega del Signorì funzioneranno enoteca e birreria, con aperitivo a buffet. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta, unito all’opportunità di salutare gennaio che se ne va con qualche ora di sano divertimento.