Undici lavoratori in nero e disposizioni anti Covid non rispettate: sospesa l'attività di due aziende tessili

MONTEMARCIANO - Sospesa l’attività di due aziende tessili di Montemarciano ed Ostra, dove i carabinieri hanno riscontrato la presenza di undici lavoratori in nero e in una anche l’inosservanza delle disposizioni anti covid sul luogo di lavoro. Complessivamente sanzioni per oltre 40mila euro. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Senigallia e dall’Ispettorato del lavoro di Ancona.

