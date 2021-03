Addio "Spicchio", socio fondatore del Marina Calcio e anima della Sagra del Pesce

MONTEMARCIANO - Il Marina Calcio piange Livio Caprari, 82 anni, conosciuto da tutti come “Specchietta” o “Spicchio”. Socio fondatore e dirigente del club, è stato tifoso storico del Marina ed elemento portante della Sagra del Pesce sin dal 1965. Ex operaio alla Fonderia di Chiaravalle, grazie alla sua dedizione per l’azienda fu insignito del riconoscimento di Cavaliere del lavoro per le Marche. Caprari è morto l’altra notte nella casa di riposo di Corinaldo, dov’era assistito a seguito di un malore avuto tre anni fa.

