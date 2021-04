Familiari e amici lo chiamano con insistenza: stroncato da un malore, Renzo muore a 54 anni

MONTEMARCIANO - La comunità è in lutto per la scomparsa a 54 anni di Renzo Rosati, dipendente Elica spa, molto conosciuto anche a Serra San Quirico dove si era trasferito per avvicinarsi al posto di lavoro. Rosati è mancato a causa di un malore fatale che lo ha colpito lunedì. Lo hanno rinvenuto nel suo appartamento a Serra San Quirico, ormai privo di vita.

LEGGI ANCHE:

Due feste private scoperte dai carabinieri: scattano 12 multe da 400 euro ciascuna

A lanciare l’allarme, i familiari e gli amici che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. La salma è stata composta alla casa del Commiato di Bondoni (via dell’Industria, a Castelplanio). I funerali saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa di Santa Maria della Neve e San Rocco di Montemarciano, poi la salma sarà cremata e le ceneri tumulate nel cimitero di Montemarciano. Rosati lascia la moglie Angela, i figli Marta e Francesco, i fratelli Rolando e Roberto, la sorella Liliana, i parenti e i colleghi di lavoro.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che si rincorrono sui social. Renzo era un uomo taciturno e silenzioso, ma sapeva farsi voler bene. Nella quiete di Serra San Quirico trovava pace alzando al cielo il drone per scattare immagini naturalistiche e guardare il territorio dall’alto. «Ti ricorderemo per la tua gentilezza ed il tuo sorriso – scrive un amico - i serrani ti ringrazieranno per averli fatti volare lontano insieme al tuo drone. Ora continua tu a volare e vegliare su di noi tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA