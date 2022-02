Bimba portata in Russia dalla mamma. Il messaggio del papà disperato sui social: «Senza te sono perso»

MONTEMARCIANO - È diventato virale il video che un padre, a cui è stata sottratta la figlia quasi sette mesi fa, le ha dedicato. Superate 80mila visualizzazioni, oltre 2mila like e centinaia di commenti di solidarietà. Il filmato è stato pubblicato mercoledì sul profilo Instagram dell’uomo, residente a Montemarciano. Una carrellata di immagini, di momenti felici su cui campeggia la scritta: mi manchi tanto figlia mia. «Perché ovunque tu sia non sei qui – le dice il genitore nel video -, devo dire che non me la cavo bene senza di te. Sto provando a ricominciare ma non ci riesco perché sono perso».



Lo strazio di un padre, affidato ai ricordi. Tutto ciò che gli rimane. Il 30 luglio dello scorso anno la compagna russa, ormai ex, ha portato via, a sua insaputa, la sua unica figlia e, nonostante una denuncia per sottrazione di minore, la piccola, che ha quasi due anni, si trova ancora in Russia. Poche volte l’ha vista tramite una videochiamata che la nonna materna gli ha concesso. «È la prima volta che mi accade – commenta il padre riferendosi a tanto clamore suscitato dal suo video - un grazie di cuore a tutte le persone che stanno dando un grande supporto, riguardo la mia triste situazione che sto affrontando. È di conforto vedere che non sono solo, che c’è chi mi capisce e sostiene anche solo con un frase o un messaggio».



Non si dà pace per i tempi lunghi della legge, amplificati quando si tratta di intervenire all’esterno. Ancora, dopo quasi sette mesi, non ha potuto riabbracciare la sua bimba. «Mi chiedo come sia possibile che ancora non ci siano provvedimenti per un reato di sottrazione internazionale di minore, dopo tutto questo tempo – prosegue - oggi possiamo parlare di sequestro, perché è così che si deve chiamare quando una bambina viene portata via dalla sua casa, dov’è nata e viveva, per essere portata in Russia dalla madre e, successivamente, lasciata senza genitori per ben quattro volte, scaricata come un “pacco postale” alla nonna materna».

Il padre ricorda infatti che la madre per quattro volte è tornata in Italia senza la figlia ma, nonostante la grave accusa di aver sottratto una minore, è entrata e uscita dal Paese senza che nessuno le chiedesse spiegazioni. Qualcosa si è mosso in Russia dove le autorità di Mosca, a seguito un’istanza presentata dal padre, hanno risposto nei giorni scorsi informando di aver dato mandato di localizzare la madre e di contattarla per avviare una procedura di mediazione altrimenti dovrà essere avviata la procedura per l’emissione di un ordine di ritorno, che non è automatica. Ci vorrà quindi ancora altro tempo anche se questo padre disperato ha perso la pazienza, consumato dal dolore perché non può veder crescere la figlia. Quello che poteva fare l’ha fatto.



Ha subito sporto denuncia ai carabinieri di Montemarciano, che hanno informato la procura, e si è anche mosso rivolgendosi al Ministero della Giustizia presentando un’istanza di rimpatrio ai sensi della convenzione dell’Aia. La risposta è arrivata il 10 febbraio ma l’attesa sembra ancora lunga. La prima mossa sarà cercare la madre per tentare un accordo bonario.



© RIPRODUZIONE RISERVATA