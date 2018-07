Ucciso dal treno a 17 anni: indagato un 20enne che gli ha ceduto droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - C’è un indagato per la morte del 17enne, travolto da un treno merci nel pomeriggio del 31 maggio alla stazione ferroviaria di Marina di Montemarciano. Si tratta di un 20enne residente ad Ancona a cui la procura contesta la cessione di sostanza stupefacente e l’istigazione al suicidio.La svolta è arrivata ieri quando è stato nominato d’ufficio, come legale dell’indagato, l’avvocato Andrea Rossolini. «Ho ricevuto l’avviso di accertamenti tecnici per atti irripetibili – spiega il legale del 20enne – ma non conosco ancora il fascicolo, essendo coperto dal segreto istruttorio. Visti i reati contestati sarei portato a ritenere che la procura possa ipotizzare qualcosa di simile alle prove della balena blu ma è solo una mia intuizione comunque non conoscendo ancora gli atti». A chiedere di indagare era stata proprio la famiglia del minorenne e, dopo un mese di indagini il pm Valentina Bavai ha ritenuto ieri ci fossero elementi per accertare la posizione del ragazzo anconetano. Il fascicolo da atti relativi contro ignoti, ha ieri un indagato nei confronti del quale si prefigurano due ipotesi di reato: cessione di sostanza stupefacente e istigazione al suicidio.