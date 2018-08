Infastidisce tutti ubriaco dà in escandescenze Arrivano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Sono dovuti intervenire i carabinieri, in ausilio ai sanitari del 118, per fermare un ubriaco che venerdì sera infastidiva i passanti. Si tratta di un 60enne italiano, di passaggio a Marina di Montemarciano. L’uomo, in preda ai fumi dell’alcol poco prima delle 21 ha iniziato a circolare lungo la Statale rivolgendosi frasi sconclusionate alla gente di passaggio che, ignorandolo, procedeva oltre. Non ha mai alzato le mani ma la sua presenza ha creato disagi alla gente che transitava.La situazione è diventata ancora più pesante quando ha iniziato ad entrare dentro i locali. Farneticava rivolgendosi alle gente senza sapere nemmeno lui cosa volesse. A quel punto c’è stato chi ha chiamato il 118 perché era evidente che il signore avesse bisogno di aiuto. Camminava anche a fatica, barcollando. I sanitari hanno quindi raggiunto la Statale di Marina per soccorrere il 60enne con un’ambulanza. L’uomo però non ne voleva sapere di salire e raggiungere l’ospedale per poter smaltire per sbronza senza dare fastidio a nessuno.Sono stati proprio i sanitari, non trovando il modo di farlo salire sull’ambulanza, a chiamare i carabinieri di rinforzo. I militari sono arrivati e, alla loro vista, il 60enne si è calmato ed ha seguito gli infermieri sull’ambulanza senza avere più nulla da obiettare. Verso le 21.30 quindi ha accettato il soccorso ed è stato scortato dall’ambulanza fino al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia, dove è stato tenuto in osservazione per alcune ore. Quando si è ripreso del tutto è stato lasciato andare.