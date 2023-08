MONTEMARCIANO - Rintracciato dai carabinieri nei pressi di un locale l’uomo che, nel tardo pomeriggio di giovedì, era finito con la sua auto contro un veicolo in sosta sul lungomare senza fermarsi. Era ubriaco. E’ uno dei due automobilisti di Montemarciano denunciati dai militari per guida in stato d’ebbrezza, dopo aver provocato giovedì altrettanti incidenti. Il primo episodio si è verificato nel primo pomeriggio nei pressi della rotatoria lungo l’Arceviese, accanto al casello autostradale di Senigallia Nello scontro sono rimasti coinvolti una Lancia Y, condotta da un 48enne di Montemarciano e una bicicletta, guidata da una 56enne di Senigallia. Sul posto, oltre ai sanitari, è arrivata una pattuglia dei carabinieri della locale stazione che ha effettuato i rilievi. A causare l’incidente è stato il conducente dell’auto che, come da prassi, è stato sottoposto al test dell’etilometro. Nonostante fosse ancora il primo pomeriggio aveva un tasso alcolemico di 2,16 grammi per litro di alcol nel sangue. E’ stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza e gli è stata ritirata la patente. La ciclista ha riportato alcune lesioni non gravi. E’ stata soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza.

L'altro incidente

Alcune ore dopo, nel tardo pomeriggio, si è verificato il secondo incidente. Alcuni cittadini hanno chiamato i carabinieri, segnalando un’automobile che procedeva con un’andatura irregolare. Era condotta da una persona ubriaca, come poi è stato riscontrato. Mentre percorreva il lungomare di Marina di Montemarciano ha perso il controllo impattando contro una macchina in sosta a margine della carreggiata per poi allontanarsi come nulla fosse. Sono intervenuti i militari della stazione di Marzocca che, grazie alle testimonianze di alcune persone che avevano visto l’auto e il conducente, sono riusciti a rintracciarlo poco dopo nei pressi di un locale sempre sul lungomare di Marina. Il 55enne di Montemarciano era alla guida di una Mitsubishi. Anche lui è stato sottoposto al test con etilometro, risultando positivo, con tasso di 1,91 grammi per litro. E’ stato denunciato e gli è stata ritirata la patente oltre sequestro del mezzo ai fini della confisca. Dovrà anche ripagare il danno provocato al veicolo in sosta. La collaborazione dei cittadini e il tempismo dei carabinieri hanno permesso di rintracciare l’uomo prima che potesse mettersi di nuovo alla guida, rappresentando un pericolo per se stesso e per gli altri utenti della strada.