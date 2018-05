Travolto dal treno in corsa Minorenne muore sui binari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Giovane investito da un treno, un altro dramma sui binari. La tragedia alle 18.53 con una persona - secondo le prime notizie sembra un ragazzo molto giovane - travolta da un treno merci che viaggiava in direzione Bologna alla stazione ferroviaria di Montemarciano. Difficile ricostruire la dinamica dell'incidente e capire quanti anni può avere la vittima. Sul posto la Polfer di Ancona, i carabinieri e il personale sanitario del 118. Il traffico ferroviario sta subendo rallentamenti.Sul posto al momento della tragedia c'erano delle persone secondo alcuni testimoni, il ragazzo si sarebbe sporto verso il treno in corsa, fatto questo che per il momento farebbe propendere per il suicidio.