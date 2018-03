Travolto e ucciso sulla statale 16 Il pedone è ancora senza nome

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Tragedia nelle notte tra venerdì e sabato sulla statale Adriatica a Marina di Montemarciano dove un pedone è stato travolto e ucciso da un’auto in transito. La vittima è un uomo di circa 50 anni le cui generalità sono ancora sconosciute. Non aveva infatti documenti. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia stradale. L’incidente si è verificato inforno alle 3 di notte nel tratto di Statale all’altezza del sotto sottopasso del Bertoldo per raggiungere il lungomare.