Il trans rapinatore rifiuta il braccialetto: torna in carcere

MONTEMARCIANO - Revocati gli arresti domiciliari ad un trans per aver rifiutato il braccialetto elettronico. Il 38enne brasiliano, accusato di rapina aggravata in concorso, giovedì ha ingerito un quantitativo ingente di medicinali, tale da far sospettare un tentativo di suicidio. Dimesso dall’ospedale si è però rifiutato di rimettere il braccialetto. Ieri quindi i carabinieri della Stazione di Montemarciano hanno dato esecuzione ad un provvedimento di ripristino della custodia cautelare in carcere, emesso dalla sezione penale del Tribunale di Ancona, traendolo in arresto. Era finito in manette la prima volta il 4 ottobre scorso per aver rapinato insieme al suo protettore un automobilista.