Ragazzo di 17 anni finito sotto il treno: il pm acquisisce le foto del volo choc

MONTEMARCIANO - Bloccata la salma del 17enne travolto dal treno nel tardo pomeriggio di martedì. La Polfer, che indaga sull’accaduto, ha trasmesso gli atti alla Procura con l’ipotesi del suicidio. Il pubblico ministero ieri non aveva ancora disposto accertamenti ma la salma è rimasta a disposizione dell’autorità giudiziaria, sotto sequestro. La polizia ferroviaria, dopo aver ascoltato i tre ragazzi di Pesaro, inconsapevoli testimoni della tragedia, si è convinta che di suicidio si sia trattato. Ricostruzione dei fatti suffragata anche dalla testimonianza del macchinista del treno merci che ha dilaniato il povero ragazzo. Prima di entrare in stazione ha fischiato vedendo gente in banchina come da pressi.Dopo il fischio il drammatico volo del ragazzino che così ha voluto mettere fine alla sua giovane vita. La polizia ha acquisito agli atti le fotografie che i ragazzi si Pesaro hanno scattato. In particolare uno di loro, con una macchina fotografica professionale, ha scattato diverse immagini. Stava immortalando i treni in transito quando è diventato testimone del dramma che si è consumato sotto i suoi occhi.Non è chiaro il motivo del gesto che possa aver portato un ragazzo tanto giovane a decidere di farla finita. Una notizia che ha sconvolto varie comunità. Il 17enne, che vive da tempo a Montemarciano ma è conosciuto anche a Falconara e ad Ancona dove ha frequentato la scuola media Podesti. Qualcosa sembra lo avesse sconvolto lunedì. La fidanzata ha riferito che lo aveva visto piangere ma non ha aggiunto cosa fosse accaduto. Diceva di non saperlo. Non poteva immaginare che il suo ragazzo avrebbe poi deciso di farla finita. Nessuno poteva aspettarsi da lui un gesto senza ritorno. Non premeditato. Non ha lasciato infatti messaggi o biglietti. Qualcosa in lui è scattato. Di talmente grave da avergli fatto credere di non avere soluzione. Scrupoloso il pubblico ministero che ha preso del tempo per valutare gli atti delle indagini condotte dalla polizia ferroviaria. Non ha rimesso a disposizione della famiglia la salma, sotto sequestro, nel caso si rendessero necessari degli ulteriori accertamenti come gli esami ematici. Nessun dubbio invece circa le cause della morte, sopraggiunta dopo l’investimento.Sconvolta la famiglia e gli amici per una tragedia che mai si sarebbero aspettati. Dolore misto alla rabbia e a quel senso di impotenza per non essere riusciti a comprendere il suo disagio e aiutarlo prima che potesse decidere di arrivare a tanto. Tutto nelle ore successive alla tragedia è stato analizzato, scandagliato per trovare una risposta. Cosa potrebbe aver portato un 17enne, con una vita davanti, a decidere di uccidersi? Un’età gioiosa, spensierata dove si progetta il futuro normalmente, quel futuro che lui ha scelto di non vivere.