Momenti di terrore: bambino investito portato con l'elicottero a Torrette

MONTEMARCIANO - Mattinata di terrore, pochi minuti dopo le 12 un bambino è stato investito lungo via San Pietro a Montemarciano. In volo si è alzata l'eliambulanza per trasportare il piccolo ferito all'ospedale Salesi con un codice giallo di media gravità mentre la conducente è stata portata all'ospedale regionale di Torrette per tutti i controlli del caso. Sul posto anche i carabinieri di Senigallia per ricostruire la dinamica dell'incidente .