MONTEMARCIANO - Trattativa in corso sulla scuola di via Marotti che il Comune è pronto a riaprire domani, anche se i genitori chiedono di trasferire le classi. Si stanno organizzando per manifestare domani mattina se non avranno una sede alternativa. Il plesso di Montemarciano ospita la primaria De Amicis e le medie. A seguito del terremoto sono comparse vistose crepe che hanno allarmato le famiglie.

Il Comune ha incaricato una ditta specializzata di effettuare un sopralluogo, da cui è emerso che non si tratta di danni strutturali. Nessun pericolo di crollo, insomma. Sono stati chiamati anche i vigili del fuoco. Nulla ostacola, a livello burocratico, la riapertura, ma quelle crepe fanno paura. «Per le medie il trasferimento ipotizzabile è a Marina – spiega il sindaco Damiano Bartozzi – mentre per le elementari alla scuola materna, le cui aule però non sono molto ampie e dovranno essere dotate di divisori in cartongesso come già successo in passato». Un trasloco che non è facile da organizzare in tempi stretti.

Montemarciano

«Lunedì dobbiamo andare davanti alla scuola di Montemarciano – l’appello di una madre sui social - con i nostri figli, rifiutando di farli entrare. Dobbiamo protestare e dobbiamo far rumore, io sarò lì, chi vuole può unirsi e ricordatevi che solo l’unione fa la forza». I rappresentanti della scuola primaria e delle medie del plesso, con il supporto di presidente e vicepresidente del consiglio d’istituto hanno incontrato il sindaco, due assessori e la dirigenza scolastica per avere dei chiarimenti. Il Comune ha rassicurato sui controlli, da cui sono emerse delle crepe sull’intonaco, che verranno sistemate da una ditta esterna. Domani le lezioni delle medie potranno riprendere e per le elementari mercoledì. I rappresentanti dei genitori hanno chiesto però che vengano spostate le classi, visto che il trasferimento è in programma a settembre per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico dell’edificio. Il Comune sta valutando.