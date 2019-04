Tamponamento e schianto sull'autostrada A14: tifoso finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Tornavano dalla trasferta dove avevano seguito la squadra del cuore, ma la loro auto è rimasta coinvolta in un incidente sull'A14: tifoso del Brescia in ospedale.L'incidente è avvenuto questa mattina nei pressi del casello di Montemarciano, dove l'auto su cui viaggiavano i due bresciani di ritorno da Lecce è stata tamponata, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Stradale, da un'altra vettura. Il mezzo si è poi schiantato contro il guard rail. Immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi, uno dei quali alimentato a Gpl, e la strada. I soccorrittori hanno portato il 25enne all'ospedale di Senigallia, illese le altre due persone coinvolte.