Suona l’allarme antifurto, ma i ladri continuano il blitz in casa come se niente fosse

MONTEMARCIANO - Ladri a Marina in una casa di via dei Platani dove è scattato l’allarme ma i vicini non hanno chiamato i carabinieri. Pensavano fosse partito inavvertitamente ai proprietari di casa. Sono stati proprio loro ad accorgersi rientrando per cena.

I malviventi hanno prima rotto una finestra sopra il lavandino poi hanno forzato la portafinestra da cui si sono introdotti mentre la sirena dell’allarme era stata azionata dalla loro intrusione. Dentro però non hanno preso niente. Hanno rovistato un po’ ma sapevano, evidentemente, di non avere molto tempo a disposizione. E’ stato il proprietario di casa ad avvisare la cittadinanza con un post nel gruppo “Sei di Marina di Montemarciano se..”. «Fate attenzione! Ladri appena entrati da noi a Marina, via del Platani». Ha poi pubblicato la fotografia di una finestra rotta. L’irruzione è avvenuta alle 19.45 orario in cui è scattato l’allarme. I proprietari, appena rientrati verso le 20.30, hanno chiamato i carabinieri che sul posto hanno effettuato un sopralluogo. «I vicini hanno sentito l’allarme – spiega il proprietario - e hanno pensato che ci fosse partito involontariamente». Secondo quanto riferito ai militari sono rientrati in casa e hanno trovato la portafinestra forzata. Ai carabinieri hanno detto che i ladri si erano introdotti, rovistando un po’ in giro, ma senza portare via nulla. Da circa un mese i ladri si presentano all’ora di cena in varie zone della Compagnia dei carabinieri di Senigallia, di cui Montemarciano fa parte. Da una settimana la situazione è migliorata negli altri comuni, dove non si sono più registrati episodi, poi mercoledì il tentato furto a Marina di Montemarciano. L’unico di cui i carabinieri sono a conoscenza. Non hanno ricevuto altre segnalazioni. Nessuno ha segnalato veicoli sospetti perché i vicini hanno continuato a cenare, senza preoccuparsi per l’allarme scattato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA