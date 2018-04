Tamponamento, in sette all’ospedale Ferita anche una donna incinta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Chi è passato lì in quel momento ha temuto il peggio. È di sette feriti il bilancio del tamponamento di questo pomeriggio sulla Statale di Marina di Montemarciano. Tra loro una donna incinta, al quinto mese di gravidanza, che era a bordo della Ford. La macchina, dove viaggiava una famiglia di Polverigi, ha tamponato il camper di un’altra famiglia, di origini straniere ma residente a Fabriano. La gestante è stata portata al Salesi per accertamenti anche se le sue condizioni non hanno destato preoccupazione tra i soccorritori, gli altri sei feriti sono stati portati al pronto soccorso di Senigallia.L’incidente si è verificato intorno alle 17,30. Sul posto anche i vigili del fuoco di Falconara e i carabinieri di Montemarciano per i rilievi. È stato necessario chiudere alla circolazione un tratto di Statale deviando il traffico per consentire le operazioni di soccorso. Notevoli disagi per la viabilità. Le code verso sud sono arrivate fino a Falconara con macchine incolonnate per diversi chilometri. Rallentamenti anche in direzione nord in uscita da Senigallia, dove molte famiglie pendolari erano arrivate per trascorrere la domenica al mare. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei militari ma per fortuna, a parte un violento impatto che ha fatto registrare notevoli danni alla parte anteriore della macchina, le conseguenze non sono state gravi per nessuno dei feriti coinvolti.