La spiaggia è erosa? Si mangia davanti al mare. Sui blocchi di cemento contro le mareggiate realizzato un bancone

MONTEMARCIANO - Domani l’inaugurazione del bancone dell’Adriatico sulla spiaggia di Marina con la riapertura del ristorante Heidi. Le prove generali sono andate bene. Marco e Mauro Mengucci, fratelli e titolari dell’attività, hanno sperimentato com’è mangiare avendo di fronte solo il mare. A loro è piaciuto e anche a molti altri visto che già c’è gente che non vede l’ora di sedersi dietro il bancone. Molte le richieste arrivate in questi giorni ma solo domani sera l’attività riaprirà al pubblico.

«L’idea è nata per caso – spiegano i titolari – dovevamo mettere in sicurezza i blocchi di cemento, che proteggono il locale dalle mareggiate, per evitare che qualcuno, inciampando, potesse cadere. Mentre li stavamo sistemando c’è venuto in mente di realizzarci sopra il bancone recuperando un po’ di spazio». Con il bancone sopra anche il più distratto dei passanti non finirà per inciampare nei blocchi. Inoltre la lunga tavolata con una distanza tra un commensale e l’altro permetterà di garantire anche il distanziamento sociale. Insomma da una situazione di disagio, come la mareggiata che li ha costretti a correre ai ripari, è nata un’occasione in più di lavoro e anche un servizio che non molti possono offrire. Con l’emergenza sanitaria anche i lavori di messa in sicurezza del litorale hanno subito ritardi ma gli operatori si stanno organizzando come possono, cercando di vedere anche il bicchiere mezzo pieno.

