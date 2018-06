Sos uscite di sicurezza in discoteca. Ordine della polizia: deve chiudere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Problemi con le uscite di sicurezza al Naomi, dove la polizia ha sospeso l’attività venerdì notte ma il gestore assicura di essere tornati subito operativi, avendo già avviato i lavori di ripristino. Il blitz nel noto locale da ballo sul lungomare di Marina è scattato venerdì sera. I poliziotti del Commissariato di Senigallia, insieme ai funzionari dell’ispettorato del lavoro e dei vigili del fuoco, hanno effettuato un controllo amministrativo, finalizzato a verificare l’osservanza delle norme a tutela della pubblica incolumità e della regolarità lavorativa.All’interno del locale sono state controllate oltre trenta persone addette a diversi servizi tra musica, bar e sicurezza. Gli agenti del Commissariato hanno verificato il possesso dei titoli amministrativi per lo svolgimento del pubblico spettacolo e sono in corso accertamenti sul puntuale rispetto delle prescrizioni in termini di capienza massima. Altri accertamenti hanno riguardato il personale adibito alla sicurezza. Lo svolgimento dell’attività di addetto alla sicurezza richiede l’iscrizione all’albo, la cui mancanza determina l’applicazione di una sanzione per il datore di lavoro e lavoratore di circa 1600 euro ciascuno.I funzionari dell’ispettorato del lavoro hanno effettuato accertamenti sulla regolarità dei lavoratori ed eventuali violazioni potranno determinare l’applicazione di maxi sanzioni per migliaia di euro oltre agli obblighi di regolarizzazione dei dipendenti. Le violazioni più gravi attengono alla sicurezza della struttura che presentava importanti carenze sotto il profilo documentale, come recita un comunicato diramato ieri dal Commissariato, ma anche di inosservanza ad alcuni obblighi di legge in particolare sulle uscite di sicurezza che la polizia ha trovato chiuse. Per questi motivi è stata imposta la sospensione delle attività alla società che gestisce il locale che, per la riapertura, dovrà adempiere ad una serie di prescrizioni. Il gestore assicura che tutti i lavori sono stati avviati. «Siamo aperti – replica Gianluca Manzieri, gestore del Naomi -, solo che entro la prossima settimana dobbiamo mettere in regola alcuni aspetti che ci sono stati contestati, come le luci sulle uscite di sicurezza. Siamo già al lavoro per sistemare ciò che non andava. Nulla di grave insomma».I controlli da parte del Commissariato e degli altri enti competenti, proseguiranno per tutta l’estate su tutta la riviera di competenza al fine di contrastare la situazioni di illegalità o abusivismo connesse alle feste notturne, in materia di somministrazione alcolici, diffusione musicale e osservanza delle prescrizioni per il pubblico spettacolo. È il secondo locale finito nel mirino del Commissariato per non aver rispettato la normativa. Le prime multe della stagione sono state a carico di un bar di Senigallia.