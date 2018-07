Tenta di sfuggire ai controlli e il coinquilino ha la marijuana: arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - I carabinieri hanno fermato ed identificato un 28enne di nazionalità nigeriana. Il giovane, infastidito dall’arrivo dei militari, ha rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità e di esibire i documenti. Ha tentato di sottrarsi al controllo di polizia, opponendo resistenza ed è stato dichiarato in arresto e condotto in caserma. I carabinieri sono andati nel suo appartamento era condiviso con altri connazionali, uno di questi all’arrivo dei militari ha tentato di disfarsi di alcuni involucri di sostanza stupefacente e di un bilancino elettronico di precisione. La tempestiva reattività dei carabinieri ha permesso l’immediato recupero del bilancino e di cinque involucri, contenenti sostanza stupefacente per complessivi 58,9 grammi di marijuana, con un alto contenuto di principio attivo. E finito in manette anche lui.