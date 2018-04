Sfonda il parabrezza dopo l’investimento: momenti di paura per un pedone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Un pedone è stato investito ieri verso le ore 16 circa sul lungomare Achille Buglioni di Marina, in un tratto contrassegnato dalla presenza di cantieri, con restringimento della carreggiata. L’uomo, 58 anni di Senigallia (F.G.), stava passeggiando sul ciglio della strada dalla parte del cantiere, quando è stato travolto da una Lancia Musa condotta da una 80enne di Ancona, che procedeva in direzione Senigallia. Il pedone ha sfondato il parabrezza con la testa, riportando un trauma cranico e diverse contusioni. Immediato l’allarme al 118. Sul posto l’ambulanza dell’Avis di Montemarciano oltre a una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione per i rilievi. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove gli accertamenti hanno evidenziato un trauma cranico e diverse contusioni, ne avrà per 30 giorni. Un altro incidente si è registrato, sempre a Montemarciano, in località Gabella verso le 11,30. Una vettura ha tamponato un’altra, facendola finire sulla corsia opposta dove nel frattempo sopraggiungeva una terza auto che non è riuscita a evitare l’impatto. Dalla carambola ingenti danni alle vetture coinvolte, per fortuna solo lievi contusioni per gli occupanti delle vetture, che in via precauzionale si sono fatti medicare all’ospedale di Senigallia.