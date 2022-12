MONTEMARCIANO - In dieci giorni sei intrusioni in casa tra Senigallia e Montemarciano e molti altri tentativi falliti. Gli ultimi due episodi sono avvenuti giovedì pomeriggio alla Cesanella. In due abitazioni i ladri sono entrati. Si tratta di via Giotto e via Guercino. Un sopralluogo è stato effettuato dai carabinieri.

I malviventi, dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti in casa e qui hanno messo tutto a soqquadro. Mancherebbero gioielli e soldi ma il bottino non sarebbe ingente. I proprietari di casa si sono riservati di verificare meglio e quantificare la refurtiva nel momento di sporgere denuncia. Forse già oggi.

Il secondo sopralluogo è stato effettuato dalla polizia. Stesso modus operandi e intrusione andata a buon fine ma, stando a quanto rilevato dagli agenti della volante, i banditi probabilmente erano dentro casa quando i proprietari sono rientrati mettendoli in fuga. Non avevano fatto in tempo a frugare in tutte le stanze e non avrebbero quindi asportato nulla. Nel fine settimana si erano verificati due furti, sempre di pomeriggio con finestre forzate, a Borgo Molino dove un tentativo è fallito in un altro condominio che, nell’ultimo mese, aveva già subito due furti. Si tratta di un quartiere alluvionato, dove i residenti sono particolarmente indignati perché per due volte in otto anni hanno perso tutto e adesso devono proteggersi anche dai ladri pur non avendo ormai più nulla di valore in casa. Hanno perso tutti anche i ricordi. Circostanza che i malviventi dovrebbero sapere. Le razzie durante le feste sono iniziate con il ponte dell’Immacolata a Montemarciano, con un doppio furto sempre con bottino non ingente. Orari e modalità di intrusione sono sempre gli stessi, il che farebbe ritenere alle forze dell’ordine che potrebbe trattarsi della stessa banda che agisce in zona. Non grandi professionisti, ma ladri che, approfittano dell’assenza dei proprietari, si introducono in cerca di soldi e gioielli.