Scontro tra una macchina e un autocarro: donna portata all'ospedale di Torrette

MONTEMARCIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 6,40 per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un'autovettura si e scontrata con un autocarro: la conducente è stata medicata e successivamente trasportata all'ospedale di Torrette dai sanitari del 118 presenti sul posto. La squadra di Senigallia intervenuta con un'autobotte e l'ausilio dell'autogru proveniente dalla Centrale di Ancona provvedeva alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

LEGGI ANCHE:

Sos grande distribuzione: bruciati 176 posti, per ora. Incertezza per i 160 della Baraccola

© RIPRODUZIONE RISERVATA