Rubano due camion Folle inseguimento lungo l'autostrada A14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE MARCIANO – Rubano due camion, ma dopo un folle inseguimento anche in autostrada, uno dei ladri finisce in carcere ed i due mezzi vengono recuperati.L’allarme è partito da un vigilante privato che nella notte ha notato un convoglio, formato dai due camion ed un’auto a fari spenti, che viaggiava a velocità sostenuta: immediato l’allarme al 112. I carabinieri di Montemarciano hanno intercettato uno dei mezzi sull’autostrada A14 in direzione sud. L’uomo alla guida del mezzo, che non risultava ancora rubato, non si è fermato al primo alt ma solo quando è stato costretto dalle manovre dei carabinieri. Il pregiudicato pugliese 65enne, che non ha spauto giustificare i segni di effrazione sul mezzo, è stato arrestato. Il secondo mezzo, una bisarca, è stato intercettato dalla Polstrada di Termoli nei pressi di Vasto. L’uomo alla guida si è dato alla fuga, è entrato in un autogrill e ha divelto le recinzioni. Il mezzo è rimasto in mezzo al campo, lui è riuscito a dileguarsi a piedi.