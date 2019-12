Ruba 30mila euro alla madre e si barrica in casa armato di pistola: notte di paura

MONTEMARCIANO - Rapina l'anziana madre 80enne, poi si barrica in casa mostrando una pistola e inveendo

contro i carabinieri intervenuti.

LEGGI ANCHE:

Civitanova, vuole i soldi per la droga picchia la madre e minaccia gli agenti con una siringa

Le nega i soldi, lei spedisce la madre all'ospedale a calci e pugni: denunciata

Attimi di paura a Marina di Montemarciano nella serata di ieri sera: il figlio, 46enne disoccipato e convivente, voleva appropriarsi di crica 30mila euro che la madre custodvia in casa. E' stata proprio lei a chiamare i carabinieri: quando i militari di Senigallia sono giunti sul posto, l'uomo ha inveito contro di loro, li ha minacciati di morte brandendo una pistola e poi si è barricato in casa, senza più rispondere. Poco dopo le due è scattata l'incursione, nella casa i carabinieri hanno trovato 31.500 euro in contanti nascosti nella camera da letto dell'uomo, due pistole a salve ma prive di tappo rosso con una trentina di cartucce, un coltello da pesca modificato a pugnale lungo 28 cm, due martelli da carpentiere e un'ascia, tutto sequestrato. Il 46enne è stato bloccato e disarmato poi trasportato all'ospedale di Ancona per il Tso nel reparto di psichiatria dopo l'arresto per per rapina e resistenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA