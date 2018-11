Ricercato libico preso con l'hashish nascosta nel cuscino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO – Ricercato arrestato con l’hashish nascosta sotto il cuscino.Protagonista un 27enne libico sprovvisto del permesso di soggiorno: quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento di Montemarciano in cui da poco si era trasferito da Chiaravalle, ha vanamente cercato di nascondere sotto il cuscino 7 involucri per complessivi 35 grammi di hashish. Sull’uomo pendeva anche una condanna a sette mesi per spaccio di stupefacenti.