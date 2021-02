Quinta e i cento anni festeggiati con il sindaco Bartozzi: una giornata di gioia e ricordi

MONTEMARCIANO - Cento candeline per nonna Quinta Casali. A festeggiarla, ieri pomeriggio, il sindaco Damiano Bartozzi che si è presentato a casa della signora, a Marina, con un mazzo di fiori e gli auguri di tutta l’Amministrazione.

Nonna Quinta Casali, classe 1921, come dice il nome stesso è l’ultima di cinque figli. Nata alla Marzocchetta da genitori di umile estrazione, dopo un periodo di apprendistato come sarta, a 20 anni ha iniziato a lavorare alla Manifattura Tabacchi di Chiaravalle: ci rimase fino ai 60, alla pensione, lavorando prima nel confezionamento dei sigari poi nel reparto delle sigarette.

Forse proprio l’avere a che fare per quarant’anni con il tabacco l’ha allontanata dal vizio del fumo, facendole preferire una vita sana. Si è sposata nel 1951 con Pietro Greganti, falegname di Montignano, da cui ebbe due figli Patrizia e Franco. Tanti sacrifici per questa donna energica e combattiva, che ha educato i due figli secondo regole e principi autoritari. Ha affrontato il dolore della perdita del marito, scomparso a 65 anni, dedicandosi dopo la pensione all’orto, ai gatti e affrontando le trasferte verso Arezzo dove abita la figlia Patrizia. Oggi è costretta a vivere in casa e forse questo le ha risparmiato la sofferenza di comprendere la pandemia in atto. Ma una cosa l’ha capita: che tutta la collettività di Montemarciano vorrebbe abbracciarla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA