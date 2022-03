Il ponte della Statale perde pezzi: montato un telone per proteggere i pedoni

MONTEMARCIANO - Finalmente un intervento sul ponte della Statale 16, che passa sopra il fosso del Rubbiano. Non l’intervento che i residenti si aspettavano. Gli addetti ai lavori hanno infatti avvolto in un telo la parte che, da qualche mese, continua a perdere pezzi. Questo per evitare che i pedoni, visto che sotto è stato riaperto il passaggio, possano essere colpiti mentre transitano. Sopra ci passa il traffico continuo della Statale di Marina di Montemarciano.

I residenti sono stati i primi a segnalare il problema ormai diversi mesi fa al consigliere di maggioranza Silvano Perrone, che si è subito attivato con il Comune. Il sindaco Damiano Bartozzi ha chiesto più volte ad Anas di intervenire e, nell’attesa, erano stati chiusi gli accessi pedonali. La messa in sicurezza è stata fatta ma i cittadini non si sentono sicuri. Avrebbero preferito un intervento più strutturale. Per Anas però non ci sarebbero problemi di natura statica per il ponte, diversamente lo avrebbero chiuso al transito. Si tratterebbe solo di alcune parti che si sono deteriorate, staccandosi dai ferri che prima della copertura erano ben visibili. È anche probabile che trattandosi di un telo provvisorio, i lavori verranno programmati in un secondo tempo.

