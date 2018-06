Dopo anni di tensioni picchia il vicino di casa L'aggressore a processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Anni di dissapori condominiali avevano portato, secondo la procura, a una vera e propria vendetta scaturita in un’aggressione fisica per cui ora è finito a processo un 61enne residente a Montemarciano. L’uomo, difeso dall’avvocato Carmelino Proto, deve rispondere dell’accusa di lesioni gravi per aver scagliato un cazzotto contro la mandibola del suo vicino di casa, 59 anni. La vittima, parte civile al processo, aveva dovuto fare i conti con la perdita di due denti e sette giorni di prognosi a causa del pugno ricevuto all’interno dell’androne del palazzo, situato sulla statale adriatica, a Marina di Montemarciano.All’origine della scena di violenza, stando a quanto emerso nell’udienza di ieri in tribunale, ci sarebbe stata una serie di dispetti nati da rancori condominiali. Il fatto preso in esame dalla procura era avvenuto il 2 agosto del 2014. La vittima stava tornando a casa quando, al piano terra del condominio, si era imbattuto nell’imputato. Il 61enne, dopo essere uscito dall’ascensore, si era trovato di fronte al vicino. Anziché salutarlo, era partito un colpo al volto e un violento strattonamento.