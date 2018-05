Montemarciano piange Magnini, memoria storica della comunità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - È morto a 90 anni Scalabrino Magnini, memoria storica della comunità e revisore dei conti della banda cittadina. «Ci ha lasciato un grande montemarcianese e un grande amico della banda – l’annuncio dato ieri su Facebook da Giacomo Greganti, presidente della banda musicale -. Per molti anni revisore dei conti della nostra associazione, con la sua attività di raccolta di materiale fotografico e documentale ha rappresentato un punto di riferimento insostituibile per la conservazione della memoria degli avvenimenti della nostra comunità».I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Montemarciano. Scalabrino avrebbe compiuto 91 anni ad agosto, traguardo che non è riuscito a raggiungere. Si è spento infatti nella notte tra domenica e lunedì. Lascia la moglie Lina, i figli Norberto e Leandro, le nuore Adriana e Patrizia, le nipoti Irene, Valentina, Alessandra e Caterina. La camera ardente è stata allestita ieri nella camera mortuaria dell’ospedale Inrca di Ancona, dove è deceduto nella notte.