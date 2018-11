Paura nel parcheggio l'auto prende improvvvisamente fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Paura ieri mattina per un’automobile che si è incendiata. È accaduto nel piazzale di un ristorante lungo la Statale di Marina. I passanti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme, spegnendo l’incendio. La macchina, una Mercedes, è di proprietà di un cuoco che lavora in ristorante sul lungomare Alighieri di Senigallia.A causare l’incendio sarebbe stato un guasto interno al veicolo, forse un corto circuito. Un carroattrezzi ha provveduto a recuperare il mezzo per trasportarlo in un’officina. Nonostante i danni riportati l’auto non è andata completamente distrutta grazie al tempismo dei vigili del fuoco. Nel parcheggio c’erano anche altri veicoli che non sono rimasti coinvolti. Un grande spavento anche per gli automobilisti che hanno assistito alla scena, senza sapere se all’interno vi fosse qualcuno.